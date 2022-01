Qərbi Afrika ölkəsi Liberiyanın Monrovia şəhərindəki kilsədə izdiham baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 30-dan çox insan həyatını itirib. Yaralılar var. Polisin məlumatına görə, ölənlərin sayının daha da artacağı gözlənilir. İzdihamın səbəbi məlum deyil.

Məlumata görə, minlərlə insan dini bayramla bağlı bir araya gəlib. Lakin bir neçə dəqiqə sonra insanlara ərazidən çıxmağa tələsib. Nəticədə izdiham baş verib.

