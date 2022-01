İraqın Diyalə vilayətində İŞİD terrorçuları hərbçilərə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum zamanı 11 hərbçi həlak olub. Məlumata görə, terrorçular 1-ci bölük qərargahını hədəfə alıblar. Hadisədən sonra terrorçular aradan çıxıb.

Onların zərərsizləşdirilməsi üçün bölgəyə əlavə qüvvələr cəlb edilib.

