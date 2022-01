Bakıda yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumatlara görə, görüntülər Abbas Səhhət küçəsi yaxınlığındakı ünvanlardan birində lentə alınıb. Yanğın tikintisi aparılan binada elektrik naqillərində baş verib.

Əraziyə yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib ki, Bakıda Abbas Səhhət küçəsi yaxınlığında tikilməkdə olan binada baş verən yanğın söndürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.