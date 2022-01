Azərbaycanda QANUN DƏYİŞİR: Bunu edənlər həbs ediləcək - VİDEO

Azərbaycanda məişət zorakılığı törədənlər həbs ediləcəklər. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, burada söhbət iqtisadi xarakterli qanunsuz məhdudiyyətlərin tətbiqindən, yəni kimisə əmlakdan və gəlirlərdən məhrum etməkdən, iqtisadi asılılıq yaratmaqdan və buna bənzər sui-istifadə hallarına yol verməkdən söhbət gedir.

Millət vəkili Fazil Mustafa "Xəzər Xəbər"ə deyib ki, son vaxtlar ölkədə məişət zəminində zorakılıq hallarının artması qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsini və daha sərt metodların tətbiq olunmasını zəruri edir.

Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, dəyişiklik bu sahədə olan problemlərin minimumə endirilməsinə şərait yaradacaq..

Vətəndaşların da məişət zorakılığı ilə bağlı məsələlərə münasinbətləri birmənalıdır.

Məsələ Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq.

