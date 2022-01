İki gündür Azərbaycanın bütün televiziya kanalları HD formatda yayıma keçib. Amma bəzi vətəndaşlar hələ də Azərbaycan kanallarına baxa bilmədiklərini deyirlər.

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, kanalları HD formata keçirmək üçün ardıcılıqla sistem qurulmalıdır.

HD yayım tamaşaçıya daha dəqiq və aydın görüntü izləmək imkanı verir.

Qeyd edək ki, HD formatı yerli televiziya kanallarının yayımında təsvir keyfiyyətinin daha üstün səviyyəyə gətirilməsi məqsədilə həyata keçirilir.

