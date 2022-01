“Mançester Yunayted”in hücumçusu həbs olunub

“Mançester Yunayted”in futbolçusu Meyson Qrinvud sevgilisinə təcavüzdə şübhəli bilinərək həbs olunub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ötən günlərdə Meysonun sevgilisi zorakılığa məruz qaldığını iddia edərək sosial şəbəkədə üzündə, qollarında və ayaqlarında göyərmələri əks etdirən fotolar paylaşıb.

Hazırda 20 yaşlı gənc sorğu-sual edilmək üçün həbsdə saxlanılır.



Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted"in yetirməsi olan Meyson cari mövsüm Premyer Liqada 18 oyuna çıxıb, 5 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

