Dünyanın ən çox qazanan futbolçuları - SİYAHI

Dünyanın ən çox qazanan futbolçularının adları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Britaniya “Radio Times”i ilk onluqda yer alan oyunçuları araşdırıb.

Belə ki, hesablama oyunçuların maaşına əsasən aparılıb. Cədvələ PSJ-nin iki futbolçusu - Lionel Messi həftəlik 960 min funt sterlinq, 606 min funt sterlinqlə isə Neymar dayanır.

1. Lionel Messi (PSJ) – 960 min funt sterlinq

2. Neymar (PSJ) – 606 min

3. Luis Suares (“Atletiko”) – 575 min

4. Qaret Beyl (“Real”) – 500 min

5. Kilian Mbappe (PSJ) – 410 min

6-7. Kriştiano Ronaldo (“Mançester Yunayted”) – 385 min

Kevin De Bruyne (“Mançester Siti”) – 385 min

8. David De Xea (“Mançester Yunayted”) – 375 min

9. Antuan Qrizmann (“Atletiko”: “Barselona”da icarədədir) – 356 min

10. Robert Levandovski (“Bavariya”) – 350 min

