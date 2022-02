Azərbaycan nümayəndə heyəti Pekinə çatıb

Qış Olimpiya Oyunlarına yollanan Azərbaycan nümayəndə heyəti artıq Çinin paytaxtı Pekinə çatıb.

Milli Olimpiya Komitəsindən (MOK) Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycanın şef de-missionu, MOK-un Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin müdiri Anar Bağırovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibində Marketinq İdarəsinin müdiri Mehman Kərimov, “Olimpiya Dünyası” qəzetinin baş redaktoru Murad Fərzəliyev, Beynəlxalq proqramlar üzrə katibi Ceyhun Rəhmanov yer alıblar.

Digər üzvləri Pekinə Azərbaycan idmançılarının yarış təqviminə əsasən yola düşəcəklər.

