Türkiyə sərhədinə GÖZLƏNİLMƏZ HÜCUM: Çox sayda ölü və yaralı var

ABŞ ordusu İdlibin Atme kəndində hərbi əməliyyat keçirib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Pentaqonun iddiasına görə, hərbi əməliyyatın hədəfində İŞİD terror təşkilatı ilə bağlantısı olan terrorçu olub.Yerli mənbələrin məlumatına görə, Atme kəndindəki evə helikopterlərlə hərbçilər endirilib. Ardınca ərazidə partlayış səsləri eşidilib.

Hadisə zamanı dinc sakinlərin də öldüyü barədə məlumatlar var. ABŞ-ın bu həmləsinin Türkiyənin İraq və Suriyada həyata keçirdiyi irimiqyaslı hərbi əməliyyatlardan bir gün sonra olması diqqət çəkib.

