ABŞ prezidenti Co Bayden İŞİD lideri Əbu İbrahim Əl Haşiminin öldürüldüyünü açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden bu barədə sosial media hesabında yazılı açıqlama verib. Qeyd edək ki, ötən gecə ABŞ ordusu Suriyanın İdlib şəhərində hərbi əməliyyat keçirmişdi. Əməliyyatlar zamanı 10 dinc sakinin də öldüyü bildirilir.

