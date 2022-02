Ukrayna ilə Türkiyə Pilotsuz Uçuş Aparatlarının (PUA) birgə istehsalına dair müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündən sonra açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, “Bayraktar" PUA-larına dair bu gün imzalanan sənəd Ukraynanın müdafiə siatemini daha da gücləndirəcək.

