İŞİD liderinin məhv edildiyi ev - FOTOLAR

Suriyanın İdlib şəhərində İŞİD lideri Əbu İbrahim Əl Haşimiyə qarşı əməliyyatın təşkil edildiyi ərazinin fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoları Röyters agentliyi yayıb.

Qeyd edək ki, Suriyanın İdlib şəhərində İŞİD lideri Əbu İbrahim Əl Haşimiyə qarşı əməliyyatda aralarında dinc sakinlərin də olduğu 13 nəfər ölüb. Məlumata görə, amerikalı hərbçilər İŞİD liderinin təslim olmasını istəyib. O isə partlayıcı qurğu ilə özünü partladıb. Hadisə zamanı İŞİD lideri ilə yanaşı onun ailə üzvləri də ölüb.

