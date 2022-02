Pekin-2022: Azərbaycan parada 3 nəfərlə çıxacaq

Azərbaycan nümayəndə heyəti Pekin-2022 Qış Olimpiya Oyunlarının rəsmi açılış mərasimində iştirak edəcək.

Milli Olimpiya Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yığmamız bu gün saat 16:00-da start götürəcək parada 3 nəfərlə qatılacaq.

Qış Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın şef-de-missionu, MOK-un Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin müdiri Anar Bağırov, məşqçi Aleksey Çetvertuxin və yığmamızın bayraqdarı Vladimir Litvinsev Pekin Milli Stadionunda təşkil olunacaq mərasimə qatılacaq.

Qeyd edək ki, Pekin-2022 Qış Olimpiya Oyunlarının rəsmi açılış mərasiminə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri 42-ci çıxacaq.

