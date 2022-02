Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının (Aİ) Qonşuluq və Genişlənmə üzrə Ali Komissarı Oliver Varhelyi ilə görüşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-nin “Tvitter” səhifəsinə istinadən xəbər verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.