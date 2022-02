Çinin paytaxtı Pekindəki XXIV Qış Olimpiya Oyunlarında koronavirusa yoluxanların sayı artıb.

Metbuat.az təşkilatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 45 nəfərin testi pozitiv çıxıb, onlardan 25-i idmançılar.

Qeyd edək ki, Pekin olimpiadasında Azərbaycanı bir idman növü üzrə 2 idmançı təmsil edəcək. Yarışda fiqurlu konkisürənlər - Vladimir Litvintsev və Yekaterina Ryabova qüvvəsini sınayacaq. Olimpiadaya fevralın 20-də yekun vurulacaq.

