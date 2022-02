İdmançımız Olimpiadada finala vəsiqə qazandı

Bu gün Pekində ilk yarışına çıxan idmançımız Vladimir Litvintsev 1-ci qısa proqramını bitirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 84,15 bal toplayaraq 18-ci yerə çıxıb və finala vəsiqə qazanıb.

Növbəti dəfə fevralın 10-da kişi fiqurlu konkisürənlərin sərbəst proqramında çıxış edəcək Litvintsev bugünkü çıxışından razı qaldığını bildirib: “Sübh tezdən başlayan məşqlərimiz çox çətin olur. Ona görə də ilk növbədə istirahət edəcəm ki, fevralın 10-u keçiriləcək yarışda da proqramımı düzgün yerinə yetirim”.

Qeyd edək ki, V.Litvintsevlə yanaşı bu gün yarışa qatılan 30 iştirakçıdan 24-ü finala yüksəlib.

Azərbaycan Olimpiya Komandasının digər üzvü, fiqurlu konkisürmədə qadınların yarışında çıxacaq Yekaterina Ryabova fevralın 12-si Pekinə yola düşəcək. Ryabovanın yarışı 15 və 17 fevral tarixlərində baş tutacaq.

