Türkiyənin məşhur futbolçusu İlhan Mansız azərbaycanlı xanımla sevgilidir.

Metbuat.az-ın olay.az-a istinadla verdiyi məlumata görə, o, xaricdə yaşayan bloqçu Leyla ilə eşq yaşayır. Mansız və Leyla bir müddətdir sevgilidir və bunu ictimaiyyətə yeni elan ediblər.

Qeyd edək ki, İlhan “Beşiktaş” kimi məşhur klublarda yer alıb. O, həmçinin “Survivor” yarışması ilə daha populyarlaşıb. Bundan başqa Mansızın aktyorluq fəaliyyəti da var.

