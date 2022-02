Hansı klub kimi transfer edir? - SİYAHI

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında yaranan qış fasiləsi ilə əlaqədar klublar transfer çalışmalarına start verib.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən elita təmsilçilərinin transfer bazarındakı fəaliyyətini təqdim edir:

Qarabağ

Gələnlər: Rüstəm Əhmədzadə (“Minay”, Ukrayna), Luka Quqeşaşvili ("Dila", Gürcüstan), Leandro Andrade (“Çerno More”, Bolqarıstan)

Gedənlər: Qaspar Panadero (AEK), Rahil Məmmədov, ("Zirə")

Müqavilə müddətini artıranlar:

Neftçi

Gələnlər: Azər Salahlı ("Keşlə"), Eddi İsrafilov, (klubsuz), Elton Əlibəyli ("Səbail", icarədən qayıdıb), Gilyerme Pato ("İnternasional", Braziliya), İvan Brkiç ("Riqa", Latviya), Azər Əliyev ("Ufa", Rusiya)

Gedənlər: Romen Bask ("Şatoru", Fransa), Fəhmin Muradbəyli ("Keşlə", icarə), Sabir Buqrin ("Esperans", Tunis), Harramiz Soareş, Xorxe Korrea, Mamadu Kane ("Olimpiakos", Yunanıstan)

Müqavilə müddətini artıranlar:



Sumqayıt

Gələnlər: Vüqar Bəybalayev, Elşən Abdullayev (Səbail), Araz Abdullayev ("Etnikos", Kipr)

Gedənlər: Səid Rza, Roman Hüseynov ("Kəpəz"), Hüseynəli Quliyev ("Səbail")

Müqavilə müddətini artıranlar:



Zirə

Gələnlər: Hamidu Keyta (“Santa Klara”, Portuqaliya), Brayan Alseus (“Qaz Metan”, Rumıniya), Rahil Məmmədov, ("Qarabağ")

Gedənlər: Velves Santos, Georgi Stoilov, Rəşad Əzizli ("Səbail")

Müqavilə müddətini artıranlar:



Sabah

Gələnlər: Aleksandr Neçayev ("Rux", Belarus), Kristian da Silva Fil ("Koimbra", Portuqaliya), Hiqor Qabriel (“Rio Branko”, Braziliya)

Gedənlər: Saşa Stamenkoviç

Müqavilə müddətini artıranlar:



Keşlə

Gələnlər: Fəhmin Muradbəyli ("Neftçi", icarə), Franko Flores ("Real" Espana", Honduras), Natan Oduva ("Dandolk")

Gedənlər: Nicat Qurbanov, Anatole Abanq, Con Kamara, Omar Qudiabi, Azər Salahlı ("Neftçi"), Miyuşko Boyoviç

Müqavilə müddətini artıranlar:



Qəbələ

Gələnlər: Patrik Robson de Souza ("Admira Vakker", icarə), Samet Karakoç ("“Bayrampaşa")

Gedənlər:

Müqavilə müddətini artıranlar:



Səbail

Gələnlər: Rəşad Əzizli ("Zirə"), Hüseynəli Quliyev ("Sumqayıt")

Gedənlər: Elton Əlibəyli ("Neftçi"), Elşən Abdullayev ("Sumqayıt"), Kamran Ağayev (karyerasını bitirib), Turan Manafov "Olimpiakos Volos" (Yunanıstan, icarə), Nail Alışov

