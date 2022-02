Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev “Pekin-2022” Qış Olimpiya Oyunlarında çıxışını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız bu gün sərbəst proqramda buz üzərinə çıxıb. Onun çıxışı 155,04 xalla qiymətləndirilib. V.Litvintsev bu hərəkətdə 19-cu olub. Təmsilçimiz iki proqramın cəmində 239,19 xal toplayıb.

Təmsilçimiz yarışı 18-ci pillədə başa vurub.

