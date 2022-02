Cinayətkarların ələ keçirdiyi şəhərə ordu yeridildi: Bölgə şiddətli toqquşmanın astanasında - VİDEO

Meksika ordusu bir neçə aydır narkotik ticarəti ilə məşğul olan dəstələrin nəzarətində Akuililla şəhərinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, şəhərə yüzlərlə hərbçi və texnika yeridilib. Hökumət əvvəlcə cinayətkarlarla dialoq quraraq gərginliyi aradan qaldırmaq niyyətindədir. Yerli sakinlərin orduya qarşı fikri birmənalı deyil.

Onlar ordunu sadəcə Jalisco karteliylə mübarizə aparmaqda ittiham edir. Sakinlər bildirir ki, ordu Viaqras karteli ilə mübarizə aparmır, onların xalqdan pul yığmasına səssiz qalır.

