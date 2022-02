Osmanlının Baş vəzirinin nəticələri 80 illik məzarı açdırdılar - Pula görə

Osmanlıda sultan II Əbdülhəmidin dövründə Baş vəzir olan (sədrəzəm) Avonyalı Mehmed Ferid Paşanın 100 milyon lirədən çox mirası üstündə dava düşüb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadla bildirir ki, vəzirin nəslini həyat yoldaşı Rafet xanımdan olan övladları Celalettin Paşa və Səniyə xanım davam etdiriblər.

Mehmed Ferid Paşanın mirasının bölünməsi onların nəvələri arasında fikir ayrılığına səbəb olub.

Belə ki, Celalettin Paşanın nəvəsi Səniyə xanımı vəzirin qızı kimi qeydiyyata düşmədiyini əsas gətirib və yeganə varis oluğunu iddia edib.

Məhkəmə Rafet xanımla Saniyə xanımın DNT-nin təyin edilməsinə qərar verib. Vəzirin həyat yoldaşı Rafet xanımın 75, oğlu Celalettin Paşanın 50, Xədicə Səniyənin 80 illik məzarları və iki nəvəsinin məzarları açılıb, DNT nümunələri üçün sümük parçaları götürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.