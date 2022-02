Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ben Uolles Rusiyada səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Böyük Britaniyanın Moskvadakı səfirliyi məlumat yayıb.

Ben Uolles rusiyalı həmkarı Sergey Şoyqu ilə görüşəcək. Nazirlərin Ukrayna ətrafında yaranmış situasiyanı müzakirə edəcəkləri bildirilir.

Qeyd edək ki, ötən gün Britaniya XİN başçısı Liz Trass Moskvada həmkarı Sergey Lavrovla danışıqlar aparıb.

