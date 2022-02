Bu ilin ortalarında "Bakı Metropoliteni" QSC daha 4 qatar tərkibi olan 20 yeni vaqonu xəttə buraxacaq.

QSC-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bununla da yeni qatarların sayı 23-ə çatdırılacaq. Bununla da, stansiyalarda hərəkət edən qatarların 50%-ni yeni qatarlar təşkil edəcək.

Yeni qatarlar Rusiyanın "Metrovaqonmaş" şirkətinə sifariş verilib və onların istehsalına başlanılıb.

Hazırda Bakı metropoliteninin stansiyalarında gün ərzində 40-46 qatar hərəkət edir.

