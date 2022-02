“Böyük Türkiyə” mahnısı ilə diqqətləri üzərinə çəkən qırğız sənətçi Turdakun Niyazaliyev yeni musiqi ərsəyə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Altı dövlət bir millət” adlı mahnı artıq təqdim olunub. Sənətçi mahnıda türk dövlətlərini birliyə səsləyir. Sənətçi deyib: “ Bütün türk millətlərini və xalqlarını birliyə, bərabərliyə dəvət edən mahnı ərsəyə gətirmək mənim xəyalım idi. O reallaşdı. Mahnının ərsəyə gəlməsi 1 il davam etdi”.

