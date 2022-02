Cinsiyyətini dəyişdirən tanınmış aktrisa Elliot Peyc “Pageboy” adlı kitab yazır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Deadline” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, o, kitabda karyerasından trans olmağa qədər hər şeydən bəhs edəcək. Avtobioqrafiq kitabın yayım hüququ 3 milyon dollara “Flatiron Books”a satılıb.

Kitab gələn il yayımlanacaq. Peyc tez-tez məruz qaldığı homofob zorakılığa, Hollivudda yaşadıqlarına da toxunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.