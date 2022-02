Qazaxıstanın sabiq müdafiə naziri Murat Bektanov saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İnterfaks” məlumat yayıb.

Bildirilir ki, sabiq nazir barəsində hakimiyyət orqanlarının hərəkətsizliyi maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bektanov Nur-Sultandakı müvəqqəti saxlama təcridxanasına yerləşdirilib.



