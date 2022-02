Elgiz-dən QƏRİBƏ AÇIQLAMA: “Bağımızda uçan boşqab görmüşəm” - VİDEO

Aparıcı Elgiz Əkbər yadplanetliləri gördüyünü iddia edib.

Metbuat.az OLAY-a istinadən yazır ki, sənətçi bu barədə “Elgizlə izlə” verilişində məlumat verib.

“Mən bağda olanda uçan boşqab görmüşəm. Dənizin üstündə idi. Birinci elə bildim ulduzdur, sonra gördüm ki, ulduz deyil. 2 il öncə idi. Dənizin ortasında dayandı, dedim, birdən oradan çıxarlar, gələrlər. İçimdə arzu yarandı ki, onlarla danışım. Sonra bu fikri özümdən qovdum. Çünki telepatiya olur, çox ürəkdən istəyəndə onlarla danışmaq olur. Bu haqda xeyli kitablar oxumuşam. Göyə qalxdı və yox oldu”, - deyə, Elgiz bildirib.

