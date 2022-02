"Qarabağ" və Fransa "Marsel"i arasında UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunu başlayıb.

Metbuat.az Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda qarşılaşma saat 21:45-də start götürüb.

Görüşü polşalı Bartoş Frankovskinin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edir.

Qeyd edək ki, Fransadakı ilk oyunda Azərbaycan təmsilçisi 1:3 hesabı ilə uduzub.

