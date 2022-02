Konfrans Liqasının 1/16 final mərhələsində keçirilən “Qarabağ” - “Marsel” oyununda ara qarışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunun qolundan sonra rəqib futbolçular hakimə etiraz edib.

Onlar İbrahima Vadjinin əllə oynadığınl bildiriblər. Xüsusilə, rəqib qapıçı Stiv Mandanda mərkəz xəttini keçərək “Qarabağ”ın müdafiəçisi Marko Veşoviçlə mübahisə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.