Azərbaycanda bəzi tədbirlərdə xüsusi rabitədən istifadəyə PA icazə verəcək - FƏRMAN

Prezident İlham Əliyev “Xüsusi rabitə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 11 aprel 2019-cu il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycanda keçiriləcək bəzi tədbirlərdə xüsusi rabitədən istifadə üçün Prezident Administrasiyasından (PA) icazə alınacaq.

Dəyişiklikdə həmçinin Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinə ümumdövlət və yaxud ictimai maraqların təmin edilməsi ilə bağlı olan digər hallarda PA ilə razılaşdırmaqla xüsusi rabitə ilə təmin etmə səlahiyyəti verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.