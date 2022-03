Yeni təyin olunan rəis 23 yaşında bank rəhbəri olub - DOSYE

Bu gün Quliyev Vəli Eldar oğlu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə rəisi təyin olunub.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, 0, 1984-cü ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.

2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını bitirib. O, 2007-ci ildən “ParaBank”ın İdarə Heyətinin sədri olub. 2016-cı ildən isə Parabokt adı ilə “bank olmayan kredit təşkilatı” (BOKT) kimi olduqda da sədr vəzifəsini yerinə yetirib.

2020-ci ildən bu günədək əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, bu gün V.Quliyev Nazirlik yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi təyin edilib.

