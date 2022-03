Rusiya ordusu çətin vəziyyətdə: Suriyadakı qüvvələr Ukraynaya göndərildi

Rusiya ordusu Suriyadakı keçmiş müxalif qüvvələrdən və terror təşkilatlarından qaçan 400-500 nəfərlik qrupu Ukraynaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Yeni Şafak qəzeti məlumat yayıb. İddialara görə, silahlılar Ukraynada müxtəlif cəbhələrə yayılıb. Onların sayının daha çox ola biləcəyi istisna edilmir.

Qeyd edək ki, Rusiya ordusu Ukrayna müharibəsində öz hərbçilərindən əlavə çeçenlərdən, muzdlulardan və “Wagner” qrupundan istifadə edir.

Ukrayna Rusiya ordusunun indiyə qədər 9 min itki verdiyini açıqlayıb.

