Azərbaycan və Tacikistan parlamentləri arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanacaq.

Metbuta.az xəbər verir ki, bu barədə Tacikistan Respublikası Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Emoməli bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olan zaman bildirib.

O qeyd edib ki, həmçinin Bakı və Düşənbənin qardaşlaşması barədə sənəd imzalanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.