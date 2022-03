"Neftçi” futbolçusu Asim Əlizadəni icarəyə verib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisinin yetirməsi olan 22 yaşlı yarımmüdafiəçi mövsümün sonuna, yəni noyabrın 20-dək Latviyanın “Dauqavpils” klubunda çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, “Neftçi-2”nin aparıcı futbolçularından olmuş Əlizadə əsas komandanın heyətində ötən mövsüm 1, bu mövsüm 2 rəsmi oyunda meydana çıxıb. O, U-21 yığmasının da üzvüdür.

