Bakıda evdən məişət əşyaları oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 15-ci Polis Bölməsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə ilə tutulmuş B.Abdullayevlə bağlı araşdırma aparılıb.

Aparılan araşdırmalarda onun bir nəfərlə birgə rayon ərazisindəki evlərin birindən 9000 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlaması da müəyyən olunub.

Əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.