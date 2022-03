"PayPal" elektron ödəniş sistemi Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Rusiyada xidmətlərini dayandırıb.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin prezidenti və baş icraçı direktoru Dan Şulman bildirib.

O qeyd edib ki, "PayPal" hesablarda qalan pulların “qanun və qaydalara uyğun olaraq bölüşdürülməsini” təmin etmək üçün “müəyyən müddət ərzində” pul çıxarmağa icazə verə bilər.



