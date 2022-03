Dünyada ən çox istifadə olunan "Instagram" sosial şəbəkəsi istifadəçilərinə yeni xidmət təqdim edcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət təhqirqamiz ifadələrin gizlədilməsi funksiyasını yaxın zamanlarda aktiv edəcək. Beləliklə, şərhlərdə istifadəçi istədiyi şərhi gizlədə biləcək.

Bu funksiya şərhlərin idarə edilməsi bölməsində aktiv olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.