Bir neçə gün əvvəl müğənni Aynur Dadaşova ilə həmkarı Niyam Salaminin restoranlardan birində çəkilən səmimi görüntüsü müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Həmin Zaur" proqramına dəvət olunan hər iki məşhur qalmaqallı videodan danışıb.

Aynur Dadaşova "Burada pis nə var?" deyərək həmin görüntülərə haqq qazandırıb.

Ətraflı videoda:

