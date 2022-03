Rusiyanın dövlət televiziyasının canlı yayımında ŞOK OLAY - VİDEO

Rusiyanın “Birinci kanal”ının əsas xəbər buraxılışında gözlənilməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın dövlət televiziyası olan "Birinci kanal"ın əsas xəbər buraxılışında naməlum qadın aparıcı Yekaterian Andreyevanın arxasında dayanaraq əlində “Müharibəyə Yox!” yazılmış plakatı nümayiş etdirib.



Efir rejissorları qadını kadrdan çıxarmağa çalışıblar. Görüntürər sosial mediada yayılıb.

Məlumata görə, “Birinci kanal”ın mətbuat xidmətindən TASS-a bildirlib ki, insidentlə bağlı yoxlama aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.