Bakıda dünya çempionu Zaur Yusifovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şirəliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumatı təsdiq ediblər.



Məlumata görə, S.Şirəliyev kriminal aləmdə "Emin 444” kimi tanınan Emin Səfərovun xalası oğludur.

