Meksikanın Nueva Laredo şəhərində ABŞ konsulluğuna atəş açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polisin “El Huevo” ləqəbi ilə tanınan cinayətkar dəstənin lideri Juan Gerardonu saxlamasından sonra bölgədə toqquşma baş verib. Silahlıların hədəfə aldığı binalar arasında ABŞ konsulluğu da olub. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

