"Google" ukraynalıların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün hər hansı hava zərbələri zamanı insanlara bildiriş göndərəck.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət rəsmi Kent Valker bloq yazısında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bu sistem Ukrayna hökuməti ilə qarşılıqlı şəkildə çalışacaq. "Android" telefonlarda artıq bu sistem aktiv edilib.

