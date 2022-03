Şimali Koreya uğursuz raket sınağı həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreyanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, havaya buraxılan ballistik raket yüksəkliyə qalxa bilməyərək suya düşüb.

Yaponiya tərəfi sınaqlarla bağlı detalları əldə etmək üçün orduya əmr verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.