Hər kəs bir-birindən dadlı, ləzzətli yeməkləri sevir. Amma təssüf ki, mədə-bağırsaq sistemimizdə zaman-zaman meydana çıxan bəzi xəstəliklər orqanizmimizdə bəzi fəsadlara yol açır.

Bəs mədə ağrısını təbi yolla necə müalicə etmək olar?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı videonu tədim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.