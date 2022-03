Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 və yarımfinal mərhələlərinin püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da baş tutacaq. İsveçrənin Nyon şəhərində 1/4 finalda İspaniyanın "Atletiko" (Madrid), "Real Madrid", "Vilyarreal", İngiltərənin "Liverpul", "Mançester Siti", "Çelsi", həmçinin Almaniyanın "Bavariya" və Portuqaliyanın "Benfika" klubları iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, 1/4 finalın ilk oyunları 5-6 apreldə, cavab qarşılaşmaları isə 12-13 apreldə gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.