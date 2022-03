Rusiya ordusu tükənir: Bir neçə istiqamətdə hücumlar dayandırıldı

Rusiya ordusu Ukraynada bir neçə istiqamətdə hücumları dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Prezident Adminstrasiyasından məlumat verilib. Açıqlamaya görə, əvvəllər Rusiya ordusu 6 istiqamətdə quru hücumları təşkil edirdi. İndi isə hücum istiqamətlərinin sayı 3-ə enib. Digər cəbhələrdə isə ruslar gözləmə mövqeyində dayanıb. Məlumata görə, rusların ehtiyatları tükəndiyi üçün hücumları dayandırıblar.

Qeyd edək ki, rusların Sumı, Çerniqov və Xarkov şəhərlərini ələ keçirmək cəhdləri nəticə verməyib.

