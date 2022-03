Misir piramidaları ilə bağlı bənzəri görünməmiş kəşf: İki gizli otaq, hökmdar məzarı...

Misir piramidalarında bütün dünyanın diqqətini çəkən kəşfə imza atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, piramidada gizli otaqlar aşkar edilib. Otaqlarda iki hökmdarın məzarının olduğu güman edilir. Hələlik otaqlara girmək mümkün olmayıb. Arxeoloqlar araşdırmanı davam etdirmək üçün yeni texnologiyalar tələb ediblər. Bənzəri görünməmiş bu kəşf piramidaların tikilmə üsulunun müəyyən edilməsində rol oynaya bilər.

Elm adamlarının sözlərinə görə, tikinti elə həyata keçirilib ki, otaqları indiyə qədər kəşf etmək mümkün olmayıb.

