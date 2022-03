Ötən il sənayenin neft-qaz sektorunda 34,6 milyon ton neft, 43,9 milyard kubmetr qaz hasil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında icmal hesabatında bildirilir.

Hasil edilmiş neftin 80,9 faizi və qazın 85,3 faizi qeyri-dövlət sektoru üzrə neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin payına düşüb.

