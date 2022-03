Avstraliyalı məşhur aktyor vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aktyor, ssenarist Alan Hopqood 87 yaşında xərçəngdən dünyasını dəyişib.

Hopqood "And the Big Man Fly", ondan başqa bir serialın və filmin senarist olub. O əfsanəvi "Neigbours" serialında da rol alıb.

