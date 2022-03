Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası Maltaya yola düşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamız bu ölkədə iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.



Canni De Byazinin rəhbərlik etdiyi kollektiv martın 25-də Malta, 29-da isə Latviya yığması ilə qarşılaşacaq.

